По данным 75% протоколов: за 77,6%, против 21,59%

После обработки более 75% протоколов, «за» поправки в Конституцию проголосовали 77,61% избирателей, сообщается на информационном стенде в ЦИК России. «Против» проголосовали 21,59% избирателей. По предварительным данным, явка составила 64,99%.
2020-07-01T23:54:03+03:00
2020-07-01T23:54:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:54, 01 июля 2020
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