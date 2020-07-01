Зампред Мосгоризбиркома: Голосование в Москве можно признать легитимным

Голосование по поправкам к Конституции в Москве состоялось, его можно признать легитимным, сообщил РИА «Новости» заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. «Да, безусловно. Вне всяких сомнений в полной мере состоялось, в полной мере легитимное», — сказал Реут, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что голосование состоялось и признать его легитимным.
2020-07-01T23:18:53+03:00
2020-07-01T23:23:04+03:00
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23:18, 01 июля 2020
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