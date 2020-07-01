Поправки поддержали 77,30% россиян, обработано 65% протоколов

Поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 77,30% россиян, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 65% протоколов. Согласно данным, опубликованным на экране в информационном центре ЦИК, против поправок к конституции проголосовали 21,89% россиян. Общая явка, по последним данным, составила 65%.