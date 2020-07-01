Депутат Заксобрания Петербурга Вишневский заявил, что не верит в достоверность результатов голосования

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, руководитель фракции «Яблока» Борис Вишневский заявил, что считает результаты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию сфальсифицированными. Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я этому не верю. Это очевидное мошенничество и подделка. Есть все доказательства. Самое простое – что сегодня весь день в Петербурге наших членов избирательных комиссий от «Яблока» тщательно не подпускали к спискам избирателей, списки эти были полупустые, но якобы было сказано, что большая часть людей уже проголосовали досрочно», — сказал он. Вишневский предположил, что члены избиркомов в течение недели голосования подменили бюллетени.

Он отметил, что доверяет результатам опроса Левада-центра, по которому лишь 25% россиян поддержали бы поправки в Конституцию при наличии альтернативного варианта, а также данным экзит-полов по Москве и Санкт-Петербурге. «В Москве примерно 55 на 45 в пользу противников поправок, в Петербурге где-то 63 на 37. Это реальные данные. А все остальное – это мошенничество, подделка, фарс, все это нарисовано, и это уже очевидно всем», — добавил Вишневский.

Сегодня завершилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. По данным ЦИК после обработки 50% протоколов, за поправки в Конституцию проголосовали 76,24% граждан РФ, против — 22,93%.