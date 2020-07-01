Игорь Черевченко покинул пост главного тренера футбольного клуба «Арсенал». Об этом говорится на сайте команды. Руководство клуба одобрило отставку после поражения, нанесённого «Арсеналу» грозненским «Ахматом». Матч проходил сегодня и завершился для тульской команды со счетом 1:3. Проигрыш для команды Черевченко стал пятым подряд.
2020-07-01T23:05:17+03:00
2020-07-01T23:05:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2669561-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:05, 01 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Пшик и пустота. О роли культуры и ее работников в путинский период Путинской культуры НЕТ. Есть российская культура прискорбной первой двадцатилетки XXI века. Местами очень впечатляющая. Но создана она вся, от Сорокина до Звягинцева и от Васи Обломова до Васи Ложкина, или в пику государственному императиву («анти-»), или абсолютно вне его («не-»)...