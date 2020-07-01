Игорь Черевченко покинул пост главного тренера футбольного клуба «Арсенал». Об этом говорится на сайте команды. Руководство клуба одобрило отставку после поражения, нанесённого «Арсеналу» грозненским «Ахматом». Матч проходил сегодня и завершился для тульской команды со счетом 1:3. Проигрыш для команды Черевченко стал пятым подряд.