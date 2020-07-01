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23:05, 01 июля 2020

Игорь Черевченко покинул пост главного тренера футбольного клуба «Арсенал»

Игорь Черевченко покинул пост главного тренера футбольного клуба «Арсенал». Об этом говорится на сайте команды. Руководство клуба одобрило отставку после поражения, нанесённого «Арсеналу» грозненским «Ахматом». Матч проходил сегодня и завершился для тульской команды со счетом 1:3. Проигрыш для команды Черевченко стал пятым подряд.



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