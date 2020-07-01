ЦИК объявил о почти 70% проголосовавших против поправок в республике Коми, после чего данные резко изменились

Центризбирком объявил о почти 70% проголосовавших против поправок к Конституции в республике Коми, после чего данные изменились на ровно противоположные. После обработки около 6 % протоколов сообщалось, что не поддерживают поправки около 69% проголосовавших, вскоре ЦИК объявил, что около 69% наоборот поддерживают. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев объяснил это тем, что увеличилось число обработанных протоколов.
2020-07-01T23:04:14+03:00
2020-07-01T23:04:14+03:00
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23:04, 01 июля 2020
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