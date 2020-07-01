Венедиктов: Среди принятых поправок есть те, которые обернутся новыми репрессивными законами

Среди принятых поправок есть те, которые обернутся новыми репрессивными законами, — сказал в эфире «Эха» зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. Он напомнил, что поправки вступят в силу на следующий день после подведения итогов голосования.
2020-07-01T23:03:09+03:00
2020-07-01T23:03:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2669555-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 23:03, 01 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Пшик и пустота. О роли культуры и ее работников в путинский период Путинской культуры НЕТ. Есть российская культура прискорбной первой двадцатилетки XXI века. Местами очень впечатляющая. Но создана она вся, от Сорокина до Звягинцева и от Васи Обломова до Васи Ложкина, или в пику государственному императиву («анти-»), или абсолютно вне его («не-»)...