Венедиктов: Среди принятых поправок есть те, которые обернутся новыми репрессивными законами

Среди принятых поправок есть те, которые обернутся новыми репрессивными законами, — сказал в эфире «Эха» зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. Он напомнил, что поправки вступят в силу на следующий день после подведения итогов голосования.