Глеб Павловский назвал итоги голосования по поправкам в Конституцию «прекрасными результатами» для оппозиции

Такое мнение политолог высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Прекрасные результаты. У нас таких хороших результатов оппозиция не получала очень давно. В стране официально обозначены 30% людей, а по электронному голосованию, которому можно верить в большей степени, 40%, тех, кто говорит «нет» доверию президенту», — сказал он.

Павловский отметил, что 40% россиян, не поддерживающих линию президента, — это «невероятно много». По его словам, это база новой политики и начало новой эпохи. «Путин продемонстрировал своим близким друзьям, что его не поддерживает почти половина страны. Это очень серьезное обстоятельство, у него получаются очень большие проблемы», — заключил политолог. При этом политолог добавил, что большую роль в том, что часть избирателей проголосовали против поправок, сыграла кампания «Нет!», а также позиция КПРФ и партии «Яблоко».

Теперь оппозиция может апеллировать к результатам голосования, заметил он. «У политической оппозиции появляется совершенно новый аргумент, которого не было: мы не тысячи человек на улице», — сказал Павловский. По данным ЦИК после обработки 50% протоколов за поправки в Конституцию проголосовали 76,24% граждан РФ, против — 22,93%.