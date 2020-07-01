Поправки поддержали 76,60% россиян, обработано 55% протоколов

Поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 76,60% россиян, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 55% протоколов. Согласно данным, опубликованным на экране в информационном центре ЦИК, против поправок к конституции проголосовали 22,57% россиян. Общая явка, по последним данным, составила 65%.
2020-07-01T22:46:38+03:00
2020-07-01T22:49:43+03:00
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22:46, 01 июля 2020
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