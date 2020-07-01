Неизвестные предприняли попытку взломать систему электронного голосования за час до начала расшифровки результатов. Об этом в эфире «Эха» рассказал начальник профильного управления правительства Москвы Артём Костырко. По итогам электронного голосования в Москве за поправки выступили более 62% участников, в Нижегородской области – почти 60%. Один бюллетень признали недействительным. Как пояснил Костырко, один из участников на своём компьютере вместо того, чтобы выбрать «да» или «нет» написал в коде нечто третье, система не нашла к чему отнести голос и признала бюллетень недействительным.