Неизвестные предприняли попытку взломать систему электронного голосования за час до начала расшифровки результатов. Об этом в эфире «Эха» рассказал начальник профильного управления правительства Москвы Артём Костырко. По итогам электронного голосования в Москве за поправки выступили более 62% участников, в Нижегородской области – почти 60%. Один бюллетень признали недействительным. Как пояснил Костырко, один из участников на своём компьютере вместо того, чтобы выбрать «да» или «нет» написал в коде нечто третье, система не нашла к чему отнести голос и признала бюллетень недействительным.
2020-07-01T22:33:26+03:00
2020-07-01T22:33:26+03:00
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Эксклюзив Эха 22:33, 01 июля 2020
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