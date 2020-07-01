На Дворцовой площади в Петербурге прошла акция против поправок к Конституции. В ней участвовали около ста человек, не менее четырех задержали, — сообщает сайт ОВД-Инфо. В сообщении отмечается, что три человека формально были задержаны из-за других акций.
2020-07-01T22:07:37+03:00
2020-07-01T22:07:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:07, 01 июля 2020
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