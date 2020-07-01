В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня. Вопреки ожиданиям, задерживать никого не стали, несмотря на то что к месту проведения акции свезли автозаки и сотрудников ОМОНа.

Это один из лозунгов, которые активно подхватывали собравшиеся сегодня у памятника Пушкину. Там собралось около 300 человек, в основном молодые люди. Социальную дистанцию никто не соблюдал. Единственное, что напоминало об эпидемии, — маски. Некоторые их обыграли в протестном ключе, написав «нет» или нарисовав крест. Маски встречались и другие: например, один молодой человек надел маску лягушки, сказав, что это ничего не значит, разве что можно считать это символом русской души. Еще одним напоминаем о том, что в городе эпидемия коронавируса, стала сотрудница полиции, которая неожиданно вышла в толпу и начала раздавать маски плотно окружившим ее журналистам. Она не реагировала на провокации и призывала собравшихся беречь свое здоровье. Кроме этого момента сотрудники полиции подходили к толпе лишь однажды – в самом начале, когда участников акции еще почти не было, зато были десятки журналистов, а у памятника Пушкину стояла вдова Сергея Мохнаткина Анна Кречетова. Полицейские вежливо попросили ее сойти с постамента из уважения к поэту, она не реагировала и продолжала скандировать лозунги. И хотя ближе к кинотеатру и за Новопушкинским сквером можно было наблюдать множество автоазков, полицейских машин и десятки сотрудников ОМОНа, в проведении акции никто не вмешивался. К памятнику пришли инициатор встречи директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, кандидат в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина, журналист Илья Азар, депутат городского парламента Сергей Митрохин. Под конец акции одиночный пикет окончательно превратился в массовый: у памятника выстроилось около 10 человек с плакатами против поправок к Конституции и обнуления президентских сроков Владимира Путина.

Инициаторами встречи на Пушкинской площади выступили активисты движения «НЕТ!».