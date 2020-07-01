По итогам электронного голосования в Москве за поправки выступили более 62%, в Нижегородской области – почти 60%

По итогам электронного голосования в Москве за поправки выступили более 62% участников, в Нижегородской области – почти 60%. Такие данные представила избирательная комиссия. Электронное голосование показало людям, что проголосовать с помощью новых технологий можно быстро и просто, сказал в эфире «Эха» начальник профильного управления правительства Москвы Артём Костырко.

В этот раз в электронном голосовании участвовали только Москва и Нижегородская область. Председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что комиссия будет работать над расширением применения на выборах в России электронного голосования.