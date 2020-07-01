В правительстве Москвы сообщили о попытке взлома системы электронного голосования за час до начала расшифровки

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко сообщил о попытке взлома системы электронного голосования по поправкам в Конституцию за час до начала расшифровки.

«Пытались [взломать] каждый день, в том числе сегодня за час до того, как мы приступили к расшифровке», — сказал он в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». При этом он отметил, что сейчас система электронного голосования «гораздо мощнее и надежнее», чем год назад.