В Минске задержана и доставлена в СИЗО КГБ помощница Бабарико

Правоохранительные органы Белоруссии задержали члена инициативной группы претендента на пост президента республики Виктора Бабарико Елену Карагачеву, которая более 20 лет проработала в Белгазпромбанке. Об этом сообщил в среду предвыборный штаб Бабарико в своем Telegram-канале.