В Минске задержана и доставлена в СИЗО КГБ помощница Бабарико

Правоохранительные органы Белоруссии задержали члена инициативной группы претендента на пост президента республики Виктора Бабарико Елену Карагачеву, которая более 20 лет проработала в Белгазпромбанке. Об этом сообщил в среду предвыборный штаб Бабарико в своем Telegram-канале.
2020-07-01T21:53:53+03:00
2020-07-01T21:53:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2669523-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:53, 01 июля 2020
Загрузка комментариев...