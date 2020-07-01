Во время подсчетов результатов электронного голосования один бюллетень был признан недействительным. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко.

«Недействительный бюллетень – это когда человек на своем собственном компьютере устанавливает транзакцию между кликом мышки и тем, как она зашифруется. И меняет это значение. То есть вместо выбора «да» и «нет» он пишет что-то третье, «не знаю», например. И дальше эту транзакцию отправляет, она зашифровывается и попадает в блокчейн. Это называется «недействительный бюллетень», — сказал он.

Костырко добавил, что это «похоже на то, как человек в бумажном бюллетене что-то рисует, или все перечеркивает, или два выбора делает, а не один».