Явка по России на голосовании по поправкам к Конституции составила почти 65%. Это данные, которые поступили в 21:15 мск. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что это очень достойная цифра в условиях, когда некоторые люди боялись выходить из дома из-за пандемии коронавируса.