Явка по России на голосовании по поправкам к Конституции составила почти 65%. Это данные, которые поступили в 21:15 мск. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что это очень достойная цифра в условиях, когда некоторые люди боялись выходить из дома из-за пандемии коронавируса.
2020-07-01T21:34:06+03:00
2020-07-01T21:35:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:34, 01 июля 2020
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