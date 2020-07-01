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21:31, 01 июля 2020

Большинство жителей республики Коми выступили против поправок к Конституции

Большинство жителей республики Коми выступили против поправок к Конституции. Об этом со ссылкой на данные ЦИК сообщает агентство ТАСС. После обработки 6% протоколов выяснилось, что поправки не поддержали почти 69% участников голосования в республике.



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