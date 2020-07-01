Большинство жителей республики Коми выступили против поправок к Конституции. Об этом со ссылкой на данные ЦИК сообщает агентство ТАСС. После обработки 6% протоколов выяснилось, что поправки не поддержали почти 69% участников голосования в республике.
2020-07-01T21:31:33+03:00
2020-07-01T21:31:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 01 июля 2020
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