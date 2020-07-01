Более 62% участников электронного голосования в Москве поддержали внесение поправок в Конституцию. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

«Почти 964 тысячи, почти миллион. [Результаты] уже готовы к объявлению. Москва: за – 62,33%, против – 37,67%. То есть за – 601 тысяча, против — 363 тысячи. Нижний Новгород: за – 59,69%, против — 40,31%, то есть 75 тысяч за, 50 тысяч против. Так разложились голоса по электронному голосованию», — сказал он. Венедиктов отметил, что системе потребовалось 40 минут, чтобы посчитать 1 миллион голосов, отданных через электронное голосование.

Один бюллетень на онлайн-голосовании признали недействительным. Об этом со ссылкой на мэрию сообщает агентство ТАСС.