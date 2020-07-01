Большинство участников сегодняшнего голосования в России, как следует из данных ЦИК, поддержали поправки

Большинство участников сегодняшнего голосования в России, как следует из данных Центризбиркома, поддержали поправки к Конституции. Избирательная комиссия обработала порядка 30% протоколов, после чего объявила, что «за» проголосовали более 74 процентов. Единственным регионом, который, по предварительным данным, проголосовал против поправок, стала республика Коми. Там после обработки около 6% бюллетеней выяснилось, что не поддержали поправки порядка 69% участников голосования.

Предварительные итоги голосования в России Центризбирком начал публиковать до завершения процедуры. Секретарь ЦИК Майя Гришина в интервью «Эху» сказала, что никаких нарушений в этом нет.

Как утверждают в Центризбиркоме, обошлось без серьёзных нарушений. Общая явка составила 65%.