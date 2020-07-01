За поправки к Конституции проголосовали более 73,24%, обработано 25% протоколов

За поправки к Конституции проголосовали более семидесяти трех процентов россиян, против – менее двадцати шести процентов. Об этом сообщает Центризбирком после обработки четверти всех протоколов.

Явка, по данным на начало девятого вечера, составила почти 65%. К этой минуте голосование в России полностью завершено.