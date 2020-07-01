В Москве завершился подсчет голосов, отданных на дистанционном электронном голосовании, которое проходило с 25 по 30 июня. Как сообщает избирком, в столице за поправки проголосовали чуть более 62%, против – свыше 37%. Явка на электронное голосование составила чуть более девяноста 3%.

В Нижегородской области за проголосовали почти 60%, против – порядка сорока процентов. Напомним, в электронном голосовании участвовали только жители Москвы и Нижегородской области. Агентство ТАСС со ссылкой на мэрию сообщает, что один бюллетень на онлайн-голосовании по поправкам признан недействительным. Детали не уточняются.