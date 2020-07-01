Астронавты NASA вернулись на МКС после очередного многочасового выхода в открытый космос. Об этом сообщает американское аэрокосмическое агентство. Крис Кэссиди и Боб Бенкен провели в открытом космосе 6 часов 14 минут. Они успешно демонтировали старое оборудование и установили новое.