Генпрокуратура потребовала удалить с YouTube обращение схиигумена Сергия, призывавшего не участвовать в голосовании

Генпрокуратура потребовала удалить с YouTube видеообращение схиигумена Сергия, призывавшего жителей России не участвовать в голосовании по поправкам к Конституции. Об этом сообщает сайт «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-секретаря священника. Ведомство признало недостоверными слова схиигумена о том, что через поправки к Конституции будет узаконена рабовладельческая власть. В мае уральского священника запретили в служении из-за его высказываний о коронавирусе. В середине июня, при поддержке казаков, схиигумен захватил Среднеуральский женский монастырь. Священника вызвали на церковный суд, но он на него не пришел.