Выборы губернатора Ленинградской области могут продлиться несколько дней. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, решение может быть принято исходя из ситуации с коронавирусом, — сообщает газета «Коммерсантъ». Дрозденко также добавил, что Ленинградская область в будущем будет готова проводить голосование в электронной форме по примерам Москвы и Нижегородской области. Напомним, выборы губернатора Ленинградской области назначены на сентябрь.