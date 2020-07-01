Выборы губернатора Ленинградской области могут продлиться несколько дней. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко. По его словам, решение может быть принято исходя из ситуации с коронавирусом, — сообщает газета «Коммерсантъ». Дрозденко также добавил, что Ленинградская область в будущем будет готова проводить голосование в электронной форме по примерам Москвы и Нижегородской области. Напомним, выборы губернатора Ленинградской области назначены на сентябрь.
2020-07-01T20:04:46+03:00
2020-07-01T20:04:46+03:00
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20:04, 01 июля 2020
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