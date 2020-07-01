На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент «Эха». Собравшиеся скандируют «Долой!». К Пушкинской стянуты силы полиции и Росгвардии, однако, пока силовики не вмешиваются в происходящее. Одна из сотрудниц полиции пришла на мероприятие с комплектом защитных масок и раздавала их участникам.
2020-07-01T20:04:03+03:00
2020-07-01T20:04:11+03:00
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Эксклюзив Эха 20:04, 01 июля 2020
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