На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент «Эха». Собравшиеся скандируют «Долой!». К Пушкинской стянуты силы полиции и Росгвардии, однако, пока силовики не вмешиваются в происходящее. Одна из сотрудниц полиции пришла на мероприятие с комплектом защитных масок и раздавала их участникам.