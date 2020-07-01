Полиция не зафиксировала нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования по поправкам к Конституции, — сообщил замминистра внутренних дел Александр Горовой. Всего по данным ведомства было получено порядка восьмисот сорока сообщений о нарушениях.