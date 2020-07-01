На большей части территории России завершилось голосование по поправкам к Конституции

Между тем результаты Центризбирком начал публиковать еще сегодня днем. Согласно последним данным, представленным после обработки 15% протоколов, поправки поддержали порядка семидесяти одного с половиной процента россиян, против проголосовали около двадцати семи с половиной процентов. Общая явка по состоянию на 19:30 составила почти 65%.

В Центризбиркоме сказали, что начали публиковать результаты до завершения голосования для объективности из первых рук, чтобы избежать неточностей. В ЦИК подчеркнули, что, в случае с голосованием по поправкам к Конституции, это не является нарушением закона.