На голосовании в Москве не подтвердилось ни одно сообщение о нарушениях, — заявил Константин Ремчуков

На голосовании в Москве не подтвердилось ни одно сообщение о нарушениях, — заявил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков. Он сказал, что было рассмотрено 27 жалоб, все были проверены, но подтверждений не нашли. Слова Ремчукова приводит агентство ТАСС.
2020-07-01T19:38:32+03:00
2020-07-01T19:38:32+03:00
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19:38, 01 июля 2020
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