На голосовании в Москве не подтвердилось ни одно сообщение о нарушениях, — заявил Константин Ремчуков

На голосовании в Москве не подтвердилось ни одно сообщение о нарушениях, — заявил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков. Он сказал, что было рассмотрено 27 жалоб, все были проверены, но подтверждений не нашли. Слова Ремчукова приводит агентство ТАСС.