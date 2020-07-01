Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не ожидает второй волны эпидемии коронавируса. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Градоначальник сказал, что ситуация была сложной в начале апреля, а сейчас, по словам Собянина, она каждую неделю лучше и лучше. Мэр ждет появления вакцины от COVID-19 в сентябре.