Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не ожидает второй волны эпидемии коронавируса. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Градоначальник сказал, что ситуация была сложной в начале апреля, а сейчас, по словам Собянина, она каждую неделю лучше и лучше. Мэр ждет появления вакцины от COVID-19 в сентябре.
2020-07-01T19:36:09+03:00
2020-07-01T19:45:13+03:00
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19:36, 01 июля 2020
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