Элла Памфилова не увидела никаких нарушений в публикации результатов голосования по поправкам до его завершения

Глава Центризбиркома Элла Памфилова не увидела никаких нарушений в публикации результатов голосования по поправкам к Конституции до его завершения. Председатель ЦИК сказала, что законом этот вопрос не регулируется, запретов нет и в ЦИКе предпочли давать журналистам информацию о ходе голосования, как выразилась Памфилова, из первых рук. Председателя ЦИК, в числе прочего, сегодня спросили, почему президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин голосовали без защитных масок. Памфилова ответила, что у Мишустина зашкаливают антитела, но, вообще-то, он мог бы и надеть маску. О российском президенте глава ЦИК ничего не сказала.
2020-07-01T19:35:46+03:00
2020-07-01T19:45:01+03:00
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19:35, 01 июля 2020
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