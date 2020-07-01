Элла Памфилова не увидела никаких нарушений в публикации результатов голосования по поправкам до его завершения

Глава Центризбиркома Элла Памфилова не увидела никаких нарушений в публикации результатов голосования по поправкам к Конституции до его завершения. Председатель ЦИК сказала, что законом этот вопрос не регулируется, запретов нет и в ЦИКе предпочли давать журналистам информацию о ходе голосования, как выразилась Памфилова, из первых рук. Председателя ЦИК, в числе прочего, сегодня спросили, почему президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин голосовали без защитных масок. Памфилова ответила, что у Мишустина зашкаливают антитела, но, вообще-то, он мог бы и надеть маску. О российском президенте глава ЦИК ничего не сказала.