Около трехсот человек собрались на Пушкинской площади в Москве, где проходит акция противников поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент «Эха Москвы». Участники держат плакаты «Нет вечному Путину», «Я говорю свое нет преступным поправкам», «Долой царя». Сообщений о каких-либо стычках с полицией или задержаниях не поступало.
2020-07-01T19:35:01+03:00
2020-07-01T19:35:01+03:00
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Эксклюзив Эха 19:35, 01 июля 2020
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