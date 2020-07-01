Около трехсот человек собрались на Пушкинской площади в Москве, где проходит акция противников поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент «Эха Москвы». Участники держат плакаты «Нет вечному Путину», «Я говорю свое нет преступным поправкам», «Долой царя». Сообщений о каких-либо стычках с полицией или задержаниях не поступало.