За поправки проголосовали 71,46% — данные после обработки 15% протоколов

Поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 71,46% россиян, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 15% протоколов. Согласно данным, опубликованным на экране в информационном центре ЦИК, против поправок к конституции проголосовали 27,55% россиян.