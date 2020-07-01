За поправки проголосовали 71,46% — данные после обработки 15% протоколов

Поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 71,46% россиян, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 15% протоколов. Согласно данным, опубликованным на экране в информационном центре ЦИК, против поправок к конституции проголосовали 27,55% россиян.
2020-07-01T19:31:59+03:00
2020-07-01T19:33:28+03:00
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19:31, 01 июля 2020
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