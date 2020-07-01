Материалы проверки в отношении полицейского, сломавшего Давиду Френкелю руку, направят в СК

МВД передаст в Следственный комитет материалы проверки в отношении полицейского, сломавшего журналисту руку на избирательном участке в Петербурге. Об этом сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой. Журналист сайта «Медиазона» Давид Френкель пострадал накануне. Он приехал на избирательный участок, с которого пытались выгнать члены комиссии с правом решающего голоса, чтобы зафиксировать этот факт. На Френкеля, по его собственным словам, набросились двое полицейских, уронили на пол и сломали руку. Есть видеозапись, подтверждающая эти сведения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, комментируя нападение, сегодня объяснил произошедшее общей усталостью от напряженной работы.

Между тем Давид Френкель остается в больнице. В эфира «Эха» он рассказал, что к нему приходили полицейский и следователь, с которыми он отказался общаться без адвоката. Журналист отметил, что силовиков, несмотря на карантин, к нему беспрепятственно пустили. При этом родственников пускать в больницу отказались.