Поправки, по данным, обнародованным после обработки 10% протоколов, поддержали чуть более 70% россиян

Поправки к Конституции, по данным, обнародованным после обработки 10% протоколов, поддержали чуть более 70% россиян. Об этом со ссылкой на данные Центризбиркома сообщает агентство ТАСС. Явка по сведениям на 6 часов вечера составила 63%.

Сегодня в Центризбиркоме сказали, что ожидают заметный рост этого показателя к восьми часам вечера, когда закроются избирательные участки. О том, что явка будет высокой, сегодня еще днем говорила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Около получаса назад Памфилова также сказала, что МВД обеспечило полную сохранность бюллетеней и охрану помещений на голосовании. Само ведомство отчиталось об отсутствии нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования. Вместе с тем, в МВД сказали, что с начала процедуры зарегистрировали порядка восьмисот сорока сообщений о нарушениях.