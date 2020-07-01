МВД пока не зафиксировало серьезных нарушений, способных повлиять на результаты голосования по поправкам к Конституции. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает агентство «Интерфакс». В министерстве отмечают, что всего поступило порядка 840 заявлений о происшествиях в ходе голосования.