МВД пока не зафиксировало серьезных нарушений, способных повлиять на результаты голосования по поправкам к Конституции. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает агентство «Интерфакс». В министерстве отмечают, что всего поступило порядка 840 заявлений о происшествиях в ходе голосования.
2020-07-01T18:34:40+03:00
2020-07-01T18:34:40+03:00
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18:34, 01 июля 2020
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