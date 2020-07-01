Полиция раздает защитные маски на Пушкинской площади, где собрались противники поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент «Эха». По его оценкам, всего на площади сейчас находится около двухсот человек. Собраться на Пушкинской сегодня предложили активисты движения «Нет». Как сказал руководитель кампании Андрей Пивоваров, цель – обсудить результаты голосования.
2020-07-01T18:32:59+03:00
2020-07-01T18:45:22+03:00
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Эксклюзив Эха 18:32, 01 июля 2020
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