У замглавы управления Генпрокуратуры Игоря Мыльникова произошел конфликт с полицейскими. По некоторым данным, после случившегося его уводили.

Скандал разгорелся после появления в интернете записи, на которой видно, как Игорь Мыльников нападает на сотрудников полиции, которые остановили его за вождение в состоянии алкогольного опьянения. На видео замглавы управления Генпрокуратуры ударил рукой и ногой полицейского. Это произошло после попытки поместить его в камеру. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ. Источник РБК, близкий к ведомству, подтвердил, что на видеозаписи запечатлены сотрудники ОМВД «Филевский парк» и Игорь Мыльников. Он предлагал задерживающим его выяснить в интернете, с кем у них возник конфликт.

Как пишет сайт «Коммерсантъ», генеральный прокурор Игорь Краснов уволил Игоря Мыльникова. Причиной стало нападение замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности ведомства на полицейских, которое сняли на видео. При этом у высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры при себе не было служебного удостоверения. Вопросы возникли и к полицейским, поскольку по закону они не имеют права на задержание и личный досмотр представителей данного ведомства.

Генпрокуратура и главное управление Следственного комитета по Москве проводят проверку по факту инцидента.