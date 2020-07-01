В ГД проверят публикацию «Медузы», где есть сравнения монумента во Ржеве со злым существом из книг о Гарри Поттере

В Госдуме проверят публикацию интернет-издания «Медуза», где есть сравнения монумента во Ржеве со злым существом из романов про Гарри Поттера. Речь идёт о подборке шуток из интернета.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России заинтересовалась вчерашней публикацией «Медузы» из раздела под названием «шапито». Там интернет-издание собрало шутки пользователей социальных сетей про выступление президента на фоне памятнику Советскому солдату во Ржеве.

Как передаёт агентство ТАСС, глава комиссии Василий Пискарёв объявил, что есть вещи, над которыми нельзя шутить. По словам депутата, такое отношение к мемориалу советским бойцам неприемлемо «размещение подобного вида материалов демонстрирует только глупость и дремучую необразованность их авторов».

В статье при этом представлены посты пользователей социальной сети «Твиттер». Их внимание привлек необычный памятник советскому солдату, который как бы парит в воздухе, а вокруг его ног летит стая журавлей. «Медуза» приводит публикации, где авторы сравнивают статую с летающими призраками дементорами из книг Джоан Роулинг про Гарри Поттера. В заголовок статьи вынесена шутка, где президента назвали Вован-де-мортом, по созвучию с главным антагонистом из этой серии романов, при этом оригинальный пост с этим высказыванием уже удалён.

Отводка

Также в комиссии по иностранному вмешательству объявили, что по просьбе депутатов правоохранительные органы сейчас проверяют и другие публикации «Медузы». В частности, про эпидемию коронавируса в России.