Российский фонд Art Russe предложил выкупить памятник Теодору Рузвельту, который хотят снести в США на волне протестов против расовой дискриминации. Памятник установлен в Нью-Йорке. В российском фонде, который основал бизнесмен Андрей Филатов, считают, что монумент имеет огромное историческое значение и его необходимо сохранить для будущих поколений.