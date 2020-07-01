Российский фонд Art Russe предложил выкупить памятник Теодору Рузвельту, который хотят снести в США на волне протестов против расовой дискриминации. Памятник установлен в Нью-Йорке. В российском фонде, который основал бизнесмен Андрей Филатов, считают, что монумент имеет огромное историческое значение и его необходимо сохранить для будущих поколений.
2020-07-01T18:27:22+03:00
2020-07-01T18:27:22+03:00
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18:27, 01 июля 2020
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