Меркель подчеркнула, что ФРГ будет поддерживать «Северный поток-2», несмотря на возможные санкции США

Канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что ФРГ будет поддерживать газопровод «Северный поток-2», несмотря на возможные санкции США.

Во время часа вопросов и ответов в бундестаге Меркель опять назвала санкции в отношении предприятий и госорганов, которые дискутируются в американском конгрессе, экстерриториальными. Канцлер подчеркнула, что подобные меры не соответствуют германским правовым представлениям. Санкции, по ее словам, затрудняют осуществление проекта. «Мы верим все равно, что правильным будет довести его до конца, и действуем в этом направлении», – заявила Меркель.

Канцлер отметила, что «Северный поток-2» имеет не только экономическое, но и политическое значение. Поэтому правительство ФРГ, по ее словам, заключило договор с Украиной на продолжение транзита через ее территорию в последующие несколько лет. Цель его – обеспечить дальнейшее поступление взносов за прокачку российского газа.

Ранее американские сенаторы представили в Вашингтоне проект дополнительного закона с угрозами санкций в отношении фирм, банков и страховых компаний, которые участвуют в прокладке труб газопровода. Их имущество и активы в США могут быть заморожены. Немецкая промышленность и бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер требуют от Евросоюза выступить против санкций. Среди участвующих в проекте предприятий – пять европейских энергоконцернов.

Социал-демократическая партия Германия потребовала принять ответные меры в отношении США, если санкции коснутся эксплуатирующих компаний и госорганов, участвующих в проекте. Правительство ФРГ предпочитает переговоры, считая санкции неправильным путем.

Критики «Северного потока-2» опасаются, что он приведет к зависимости Европы от российского газа, ослабит восточно-европейские страны и затруднит поставки сжиженного газа из Америки.