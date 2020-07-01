Мэр Москвы Сергей Собянин считает маловероятной вторую волну эпидемии коронавируса в городе. В ходе встречи с жителями в парке «Филатов луг» в Новой Москве, градоначальник отметил, что самая тяжелая ситуация в столице была в начале апреля. Сейчас, как утверждает Собянин, дела обстоят все лучше и лучше. Мэр также выразил надежду, что в ближайшие месяцы появится вакцина от коронавируса.