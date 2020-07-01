Явка по России на голосование по поправкам на 17:00 составила 62,89%

Средняя явка по России на голосование по поправкам в конституцию на 17.00 составила 62,89%, свидетельствуют данные ЦИК. Согласно представленным на онлайн-табло в ЦИК данным, средняя явка по России на голосование по поправкам в конституцию на 17.00 составила 62,89%. К этому времени обработано 3,23% протоколов, за поправки проголосовали 79,36% россиян, против — 28,60%.
2020-07-01T17:08:24+03:00
2020-07-01T17:09:32+03:00
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17:08, 01 июля 2020
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