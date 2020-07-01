Власти Швеции сформировали комиссию для оценки мер, принятых в стране для борьбы с эпидемией коронавируса

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление премьера Стефана Лёвена. Комиссия изучит, какие меры против COVID-19 приняли центральные и местные власти и как жители страны соблюдали рекомендации. Кроме того, комиссия оценит, насколько успешно Швеция боролась с эпидемией по сравнению с другими странами. Издания отмечает, что комиссия была сформирована под давлением оппозиции.

Швеция не вводила жесткий карантин из-за коронавируса. Заболеваемость и смертность в стране оказались более высокими, чем в соседних странах.