Мэр Якутска проголосовала против поправок к Конституции, но в соцсетях появилось фото с галочкой в графе «за»

Мэр Якутска проголосовала против поправок к Конституции. Однако в социальных сетях распространялась фотография с указанием галочки в графе «за».

Сардана Авксентьева до последнего времени не афишировала свой выбор в голосовании по поправкам к Конституции. Однако после широкого распространения кадра, измененного с помощью фотошопа, мэр Якутска решила прояснить свою позицию через пресс-секретаря. Ее официальный представитель Алексей Толстяков выразил удивление, что кто-то поверил в достоверность фотографии с указанием, что Авксентьева выступает за поправки. По словам пресс-секретаря избранный мэр будет голосовать за поправки, в числе которых отмена прямых выборов градоначальника, пишет сайт Znak.com.

В подтверждение того, что изображение подделано в фотошопе, опубликован оригинал фотографии, на котором видно, что мэр Якутска проголосовала против поправок. Это подтвердили авторы кадров.