Центризбирком начал публиковать предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции. В комиссии сообщили, что обработано порядка 2,7% протоколов. За поправки проголосовали чуть больше 70% россиян, против – порядка 29%.

Власти, публикуя результаты голосования до его окончания, пользуются тем, что вопрос не урегулирован законом для манипуляции голосами избирателей, — сказал в интервью «Эху» бывший член ЦИК, адвокат Вадим Прохоров.

Голосование сегодня продлится до 8 часов вечера. Явка по данным Центризбиркома сейчас составляет более 60%.