Поправки поддержали 80,3% проголосовавших на Чукотке, обработано 100% протоколов

Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших в Чукотском автономном округе, уже обработано 100% протоколов, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии России. Из дальневосточных регионов, помимо Чукотки, высокий результат по обработке протоколов показывает Сахалинская область — 87,08%.
2020-07-01T16:41:26+03:00
2020-07-01T16:41:26+03:00
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16:41, 01 июля 2020
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