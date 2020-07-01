Поправки поддержали 80,3% проголосовавших на Чукотке, обработано 100% протоколов

Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших в Чукотском автономном округе, уже обработано 100% протоколов, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии России. Из дальневосточных регионов, помимо Чукотки, высокий результат по обработке протоколов показывает Сахалинская область — 87,08%.