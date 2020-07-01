Пикеты против поправок в Конституцию РФ проходят возле посольства России в Париже

Пикеты против внесения поправок в Конституцию РФ проходят возле посольства России в Париже. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заведующая русским фондом Университетской библиотеки языков и цивилизаций (Париж) Аглая Ашешова.

«Мы с моими подружками пошли поддержать пикет Ольги Величкиной. Она повесила на русском и на французском плакат «Нет поправкам» рядом с посольством. Мы [встали в пикет], как были, красивые, я, почти метр девяносто, в ярко-красном платье и синем кокошнике. Конечно, оно было видно. Ольга играла на скрипке. Пришедшие на голосование обращали внимание и на ее плакат. У меня с собой был мой плакат, где было написано «Нет вечному Кощею», я его развернула», — сказала она. Ашешова отметила, что в 16.00 возле Посольства РФ в Париже начнется серия пикетов против внесения поправок в Конституцию. Их проводит Международная федерация за права человека (FIDH).