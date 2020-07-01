Московским кафе рекомендовали закрыть летние веранды из-за приближающейся грозы. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент торговли и услуг. Там отмечают, что в Москве сегодня ожидается гроза с усилением ветра до 20 метров в секунду.