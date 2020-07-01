Центризбирком опубликовал предварительные результаты голосования по поправкам к Конституции. Это сделано до завершения процедуры. В ЦИК сообщили, что по результатам обработки одного процента от общего числа протоколов, за поправки проголосовали почти 73% избирателей, против высказались порядка 26.
2020-07-01T16:35:14+03:00
2020-07-01T16:35:14+03:00
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16:35, 01 июля 2020
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