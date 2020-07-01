Центризбирком опубликовал предварительные результаты голосования по поправкам к Конституции. Это сделано до завершения процедуры. В ЦИК сообщили, что по результатам обработки одного процента от общего числа протоколов, за поправки проголосовали почти 73% избирателей, против высказались порядка 26.